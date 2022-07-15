Захисники за вчора ліквідували 150 окупантів і один ворожий літак

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 липня орієнтовно склали 38 000 осіб. З них 150 ліквідували за минулу добу.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні втрати:
- танків – 1672 (+5)
- бойових броньованих машин – 3866 (+14)
- артилерійських систем – 842 (+2)
- РСЗВ – 247
- засобів ППО – 109
- літаків – 220 (+1)
- гелікоптерів – 188
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681
- крилатих ракет – 155
- кораблів/катерів – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11)
- спеціальної техніки – 67.
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, що також учора в Сєвєродонецьку вибухнула машина з окупантами. Шестеро ворогів зазнали поранень.