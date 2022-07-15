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Захисники за вчора ліквідували 150 окупантів і один ворожий літак

Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку. 

Захисники за вчора ліквідували 150 окупантів і один ворожий літак

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 липня орієнтовно склали 38 000 осіб. З них 150 ліквідували за минулу добу.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні втрати:

  • танків – 1672 (+5)
  • бойових броньованих машин – 3866 (+14)
  • артилерійських систем – 842 (+2)
  • РСЗВ – 247
  • засобів ППО – 109
  • літаків – 220 (+1)
  • гелікоптерів – 188
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681
  • крилатих ракет – 155
  • кораблів/катерів – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11)
  • спеціальної техніки – 67.

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що також учора в Сєвєродонецьку вибухнула машина з окупантами. Шестеро ворогів зазнали поранень. 

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