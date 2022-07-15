Захисники за вчора ліквідували 150 окупантів і один ворожий літак

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 липня орієнтовно склали 38 000 осіб. З них 150 ліквідували за минулу добу.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні втрати:

танків – 1672 (+5)

бойових броньованих машин – 3866 (+14)

артилерійських систем – 842 (+2)

РСЗВ – 247

засобів ППО – 109

літаків – 220 (+1)

гелікоптерів – 188

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681

крилатих ракет – 155

кораблів/катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11)

спеціальної техніки – 67.

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що також учора в Сєвєродонецьку вибухнула машина з окупантами. Шестеро ворогів зазнали поранень.