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Розбір основної маси завалів на місці російської атаки у Вінниці завершать у п’ятницю

Для ліквідації наслідків атаки та у слідчих діях від ДСНС та Національної поліції залучено близько 1000 осіб.

Розбір основної маси завалів на місці російської атаки у Вінниці завершать у п’ятницю
Фото: ДСНС

Розбір основної маси завалів на місці російської ракетної атаки у Вінниці планується до кінця п’ятниці, 15 липня.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Продовжується й розшук осіб, які вважаються зниклими безвісти.

“У Вінниці на роботах із ліквідації наслідків російської атаки та слідчих діях від ДСНС та Національної поліції залучено близько однієї тисячі осіб та понад 200 одиниць техніки”, – додав він.

Нагадаємо, 14 липня між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю

За даними Національної поліції, ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удар завдали крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Пізніше в оперативному командуванні “Південь” повідомили, що ракети окупанти випустили малим ракетним кораблем з району мису Фіолент у Балаклавському районі Севастополя.

Теракт у Вінниці розслідує 12 слідчо-оперативних груп Національної поліції України і представники слідчих підрозділів СБУ. Правоохоронці продовжують ретельно відслідковувати факти можливої колабораційної діяльності.

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