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Росія вночі атакувала три райони Дніпропетровщини

Є влучання ракети в школу. 

Росія вночі атакувала три райони Дніпропетровщини
Валентин Резніченко
Фото: dnipro.tv

Російська армія цієї ночі атакувала одразу три райони Дніпропетровської області. 

Цілили по містах та селах з різної зброї, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від «Градів» та фосфорних боєприпасів", – написав він.

У Криворізькому районі була обстріляна паркова зона Зеленодольська. Для цього росіяни використали ствольну артилерію. 

У Синельниківському районі "приліт" ракети в школу. 

"Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали", – заявив Резніченко.

Дані щодо потерпілих і жертв уточнюються.

Нагадаємо, що навчальні заклади на Дніпропетровщині росіяни обстріляли й учора. Ворожі снаряди потрапили по парковій зоні та стадіону спортивної школи, також руйнувань зазнав ліцей. 

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