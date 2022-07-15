Росія вночі атакувала три райони Дніпропетровщини

Є влучання ракети в школу.

Російська армія цієї ночі атакувала одразу три райони Дніпропетровської області.

Цілили по містах та селах з різної зброї, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

"У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від «Градів» та фосфорних боєприпасів", – написав він.

У Криворізькому районі була обстріляна паркова зона Зеленодольська. Для цього росіяни використали ствольну артилерію.

У Синельниківському районі "приліт" ракети в школу.

"Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали", – заявив Резніченко.

Дані щодо потерпілих і жертв уточнюються.

Нагадаємо, що навчальні заклади на Дніпропетровщині росіяни обстріляли й учора. Ворожі снаряди потрапили по парковій зоні та стадіону спортивної школи, також руйнувань зазнав ліцей.