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У Миколаєві знову лунають потужні вибухи, – Cєнкевич

Повітряна тривога триває.

У Миколаєві знову лунають потужні вибухи, – Cєнкевич
Олександр Сєнкевич
Фото: Скріншот відео

Вночі 21 липня у Миколаєві лунають потужні вибухи.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

“Місто знову масовано обстрілюють”, – написав він.

Сєнкевич зазначив, що повітряна тривога триває. “Не ігноруйте правила безпеки!”, – додав мер.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у Миколаєві можуть запровадити тривалу комендантську годину, щоб провести операцію з пошуку зрадників та колаборантів. 

З 480 тис. миколаївців, у місті, за підрахунками влади, залишились близько 230 тис. жителів. Більшість − це пенсіонери, які кажуть, що не знають куди їхати і бояться змін.

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