У Миколаєві знову лунають потужні вибухи, – Cєнкевич

Вночі 21 липня у Миколаєві лунають потужні вибухи.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

“Місто знову масовано обстрілюють”, – написав він.

Сєнкевич зазначив, що повітряна тривога триває. “Не ігноруйте правила безпеки!”, – додав мер.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у Миколаєві можуть запровадити тривалу комендантську годину, щоб провести операцію з пошуку зрадників та колаборантів.

З 480 тис. миколаївців, у місті, за підрахунками влади, залишились близько 230 тис. жителів. Більшість − це пенсіонери, які кажуть, що не знають куди їхати і бояться змін.