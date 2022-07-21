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В ОК “Південь” повідомили про виконання понад 200 вогневих завдань, РФ втратила 111 військових

Нашими силами нанесено 10 авіаційних ударів по ворогу. 

В ОК “Південь” повідомили про виконання понад 200 вогневих завдань, РФ втратила 111 військових
Фото: facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Ракетно-артилерійські підрозділи оперативного командування “Південь” виконано понад 200 вогневих завдань, унаслідок яких вороже військо втратило 111 рашистів.

Також знищено військову техніку окупантів:

  • гаубицю «Мста-Б», 
  • два самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», 
  • безпілотний літальний апарат типу «Елерон», 
  • 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки. 

“Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах”, – йдеться у повідомленні.

В ОК уточнили, що нашими силами нанесено 10 авіаційних ударів по ворогу. Зокрема 3 гелікоптерних і 7– із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації.

“5 разів уражено ворожі опорні пункти, 3 рази – скупчення живої сили та техніки на Херсонщині, 2 – влучено в склади боєприпасів на Миколаївщині і Херсонщині”, – додали військові.

Нагадаємо, з 24 лютого по 20 липня російська армія втратила на війні в Україні близько 38 750 військових. Минулої доби українські військові знищили ще близько 200 окупантів, дев’ять танків і один літак.

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