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​Керівники Пентагону проведуть секретну зустріч із виробниками зброї для вирішення проблем із постачанням, - Reuters

Вони також обговорять Стратегію національної оборони США.

​Керівники Пентагону проведуть секретну зустріч із виробниками зброї для вирішення проблем із постачанням, - Reuters
Фото: Вікі

У США керівники Пентагону наступного тижня зустрінуться з представниками оборонної промисловості, щоб обговорити шляхи вирішення проблем ланцюга постачань озброєння.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чиновника Міноборони США.

За даними видання, заступник міністра оборони США Кет Хікс проведе секретну зустріч із провідними оборонними підрядниками для обговорення Стратегії національної оборони, безпеки ланцюжків поставок і зміцнення оборонної промислової бази, включно з проблемами робочої сили.

Зазначається, що в Пентагоні зростає занепокоєння з приводу того, що провідні американські оборонні постачальники зіткнуться з різким збільшенням замовлень з європейських країн "на тлі побоювань щодо амбіцій президента Росії Володимира Путіна".

Попередні зустрічі між офіційними особами Пентагону та провідними виробниками зброї, включаючи Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp та General Dynamics Corp, також були присвячені Україні та розробці гіперзвукової зброї.

"Пентагон планує найближчими роками виділити 500 млн доларів на програми навчання та утримання персоналу, а також понад 2 млрд доларів - на інвестиції в ланцюжок поставок у рамках зусиль щодо вирішення проблем", - пише Reuters.

Нагадаємо, раніше США виділили $47,6 млн на допомогу Україні в розмінуванні.

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