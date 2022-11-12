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Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили

Хоча Росія і продовжує накопичувати ракети, вона все ж значно вичерпала свої запаси.

Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада. Саме у ці дні на острові Балі проходитиме саміт країни "Великої двадцятки". 

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує ТСН.

"Все ж події насуваються... і саміт "двадцятки". Вони вкрай люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації", – вважає він.

Ігнат також зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вона все ж значно вичерпала свої запаси, а виробництво навіть однієї ракети "займає не один день-два".

"Ті ракети, що були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщали. Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити завдавати так часто таких само залпів, як 10 жовтня. Вони дещо піднакопичують, щоби у якийсь час (вдарити. –ред.)", – пояснив речник Повітряних сил. 

Нагадаємо, що протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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