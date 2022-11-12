Головне за ніч. Субота, 12 листопада

Відбиті атаки противника на Харківщині та Донбасі, ворожий обстріл Дніпропетровщини, саміт G20 без "сімейного фото".

Сирени повітряної тривоги цієї ночі лунали переважно в східних та південних областях. У звільненому Херсоні немає електроенергії, тож про повітряні тривоги жителів міста інформуватиме Українське Радіо.

Воно цілодобово мовить на фм-частоті 92 МГц (FM) і на середніх хвилях 1278 кГц (AM).

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині та Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам'янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

Ворог удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 12 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 80 210 осіб. Минулої доби ЗСУ знищили близько 810 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі росіяни знову обстрілювали Дніпропетровську область. Били “градами” і важкою артилерією по Марганецькій, Червоногригорівській і Нікопольській громадах.

Зазначається, що ворог випустив по нічним містам і селам понад 50 снарядів. Є руйнування житлових будинків. За попередніми даними, люди не постраждали.

Із лікарні у Сєвєродонецьку окупанти вивезли сучасне медичне обладнання.

"Із лікарні в Сєвєродонецьку вони вивезли практично все сучасне обладнання, лишивши медичних працівників, які погодились співпрацювати з окупантами, фактично наодинці із засобами надання первинної допомоги. Що вивезли – то погано. Але це є добрим знаком – ворог остерігається наближення ЗСУ", - повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Світові лідери не братимуть участі в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через загальний дискомфорт у зв'язку з присутністю Росії.

“Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці. Однак на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде, попри те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що не буде на ньому присутній. Замість нього буде присутній глава МЗС Сергій Лавров”, – пише The Guardian.

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Нагадаємо, саміт G20 відбудеться 15-16 листопада в Індонезії на острові Балі.

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