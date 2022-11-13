На Луганщині окупанти змушують бойовиків підписувати контракти

Задля посилення контролю над бойовиками на тимчасово захоплених територіях Луганської області окупаційна адміністрація припиняє видачу документів щодо участі у бойових діях.

Про це інформує Луганська ОВА в Telegram.

Бойовики побоюються втратити пільги у разі відмови від контракту за законодавством РФ.

"Командуванню 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу збройних сил РФ надано розпорядження про централізоване переведення грошових розрахунків з особовим складом до фінансових установ та на банківські картки Росії. Військовослужбовцям цих підрозділів запропоновано продовжити службу на контрактній основі за російським законодавством. Разом з тим, ці особи висловлюють побоювання щодо ануляції документів та пільг, призначених фейковими республіками (незаконними збройними формуваннями- ред.), в разі відмови від нового контракту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у деяких громадах Луганської області посилюються фільтраційні заходи: зрадників і неблагонадійних почали шукати навіть серед колаборантів.