У Білорусі значно посилюється напруга між місцевими військовими та представниками армії РФ, - Генштаб

У районах Брестській області Білорусі, де розміщуються новоприбулі підрозділи Збройних сил Російської Федерації, значно посилюється соціальна напруга.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи.

Водночас ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської і Донецької областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Тернова, Бологівка, Вільхуватка, Зелене, Колодязне, Огірцеве та Стариця;

напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Тернова, Бологівка, Вільхуватка, Зелене, Колодязне, Огірцеве та Стариця; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Роздолівка, Сіверськ, Кислівка, Невське, Макіївка, Площанка та Табаївка;

та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Роздолівка, Сіверськ, Кислівка, Невське, Макіївка, Площанка та Табаївка; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Озарянівка, Іванград, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Спірне та Нью-Йорк;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Озарянівка, Іванград, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Спірне та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектра артилерії, по районах Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Кам’янки, Красногорівки та Новомихайлівки;

напрямку – з танків та всього спектра артилерії, по районах Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Кам’янки, Красногорівки та Новомихайлівки; на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковіївка та Пречистівка;

напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковіївка та Пречистівка; на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль, Ольгівське;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль, Ольгівське; на Таврійському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Милове, Золота Балка та Михайлівка.

За даними Генштабу ЗСУ, у Брестській області Республіки Білорусь, особливо у районах, де розміщуються новоприбулі підрозділи Збройних сил РФ, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам Білорусі, які потребують лікування.

До окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Вони скуповують, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області. В районі населеного пункту Дніпряни по будівлі, де перебувало до 500 окупантів, завдано високоточного удару. Після чого до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких незабаром померло ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Крім того, авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п'ять позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Нагадаємо, білоруські прикордонники обурюються тим, що українські військові укріплюють території, прилеглі до кордону з Білоруссю.

Також Збройні сили України з 24 лютого до 12 листопада ліквідували близько 80 тисяч 210 російських загарбників.