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Прихід зими змінить перебіг боїв і для захисників, і для окупантів, – міністерство оборони Великої Британії

Складні погодні умови можуть погіршити моральний стан армії ворога. 

Прихід зими змінить перебіг боїв і для захисників, і для окупантів, – міністерство оборони Великої Британії
Фото: EPA/UPG

Прихід зими змінить перебіг боїв і для українських, і для окупаційних військ. Це повʼязано зі зміною світлового дня, температурою і погодою.

Всі рішення російського генштабу будуть частково залежати від настання зими, йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії в твіттері. Менша тривалість світлового дня (близько девʼяти годин замість 15-16 улітку) приведе до меншої кількості наступальних дій та більшої статистичної оборони. 

Разом з тим зросте цінність приладів нічного бачення. 

Найвища температура в середньому в грудні-лютому сягатиме нуля, тож військові, які не мають зимового одягу та житла, з високою ймовірністю страждатимуть від травм, спричинених холодом. 

Окрім того, удвічі скоротиться час "золотої години" – періоду, протягом якого можна врятувати пораненого солдата. Таким чином всі бойові зіткнення матимуть вищі ризики. 

На думку британської розвідки, російські війська матимуть ще гірший моральний стан через погодні виклики. 

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни вважає, що бойові дії в Україні навряд зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду, попри припущення Заходу. Аналітики зазначають, що осінній і весняний бруд може уповільнити або зупинити військовий прогрес, так само як і несправне зимове обладнання чи недостатня його кількість. 

Деяке військове обладнання потрібно буде адаптувати для холодної погоди, а брак обладнання чи боєприпасів може уповільнити просування через матеріально-технічні труднощі, а не через зиму.

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