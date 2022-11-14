Прихід зими змінить перебіг боїв і для захисників, і для окупантів, – міністерство оборони Великої Британії

Прихід зими змінить перебіг боїв і для українських, і для окупаційних військ. Це повʼязано зі зміною світлового дня, температурою і погодою.

Всі рішення російського генштабу будуть частково залежати від настання зими, йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії в твіттері. Менша тривалість світлового дня (близько девʼяти годин замість 15-16 улітку) приведе до меншої кількості наступальних дій та більшої статистичної оборони.

Разом з тим зросте цінність приладів нічного бачення.

Найвища температура в середньому в грудні-лютому сягатиме нуля, тож військові, які не мають зимового одягу та житла, з високою ймовірністю страждатимуть від травм, спричинених холодом.

Окрім того, удвічі скоротиться час "золотої години" – періоду, протягом якого можна врятувати пораненого солдата. Таким чином всі бойові зіткнення матимуть вищі ризики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HyQ3c9kxSv — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 14, 2022

На думку британської розвідки, російські війська матимуть ще гірший моральний стан через погодні виклики.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни вважає, що бойові дії в Україні навряд зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду, попри припущення Заходу. Аналітики зазначають, що осінній і весняний бруд може уповільнити або зупинити військовий прогрес, так само як і несправне зимове обладнання чи недостатня його кількість.

Деяке військове обладнання потрібно буде адаптувати для холодної погоди, а брак обладнання чи боєприпасів може уповільнити просування через матеріально-технічні труднощі, а не через зиму.