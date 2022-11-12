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Наслідки відступу з Херсону: у Маріуполі збільшилась кількість окупантів і військової техніки

Місто перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу росіян.

Наслідки відступу з Херсону: у Маріуполі збільшилась кількість окупантів і військової техніки
Фото: Петро Андрющенко у у Telegram

У тимчасово захопленому Маріуполі фіксують зростання руху ворожих військових колон з технікою і боєприпасами, а також збільшення кількості військових РФ.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Два дні поспіль в Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилась присутність військових окупантів. Також чергове зростання руху військових колон як з технікою, так і з боєприпасами. Щонайменше двічі на день колони вантажівок у кількості 40-60 автівок рухаються з напряму Мангуша на виїзд у напрямку Волноваха/Донецьк”, – йдеться у повідомленні.

Якщо раніше окупанти рухались повз місто, то зараз прибувають та зупиняються безпосередньо в Маріуполі, заселяються у порожні будинки та квартири місцевих жителів.

 

Також у Маріуполі збільшується кількість техніки, яку частково паркують за звичкою прямо в житлових кварталах, неподалік власного розміщення.

“Можна стверджувати, що після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів”, – заявив Андрющенко.

Нагадаємо, росіяни переміщували військову техніку у Маріуполі у бік Лівобережного району.

 

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