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Минулої доби окупанти вбили вісьмох громадян України, – Офіс президента

Найбільше загиблих у Донецькій області. 

Минулої доби окупанти вбили вісьмох громадян України, – Офіс президента
Фото: ОП

Учора російські військові вбили вісьмох громадян України, поранення отримали 13 мирних жителів.

Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 11 листопада:

  • Дніпропетровська область – 2 поранених;
  • Донецька область – 7 загиблих (у т.ч. виявлено 5 тіл людей, вбитих раніше), 4 поранених;
  • Запорізька область – 1 загиблий;
  • Харківська область – 3 поранених (у т.ч. 2 дітей підірвалися на міні);
  • Херсонська область – 4 поранених.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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