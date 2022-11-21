Росіяни збільшують терор на окупованих територіях через поразки на фронті, – мер Мелітополя

Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

Росіяни масово захоплюють в полон мирних жителів окупованого Мелітополя і чинять звірства по відношенню до полонених.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

"За повідомленнями мелітопольців яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію, полонених тримають у катівнях місяцями, а деяких – з початку окупації", – заявив міський голова.

Федоров розповів, що людей катують електричним струмом. Полонених використовують як "навчальні посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.

"Терор на окупованій території щодня збільшується – росіяни бісяться через відсутність перемог на полі бою", – додав Федоров.

Нагадаємо, вчора поблизу тимчасово окупованого Мелітополя пролунали вибухи.