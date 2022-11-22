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Макрон закликав зробити все для безпеки і захищеності ЗАЕС

Президент Франції обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС з Володимиром Зеленським.

Макрон закликав зробити все для безпеки і захищеності ЗАЕС
Фото: Енергоатом

Після обстрілів Запорізької АЕС на минулих вихідних президент Франції Емманюель Макрон закликав зробити все можливе для безпеки і захисту станції.

Про це Макрон написав у Twitter.

"Після нових пострілів на Запорізькій АЕС повторюю: треба зробити все, щоб зберегти безпеку і захищеність станцій. Про це ми сьогодні говорили з президентом Зеленським. Ми будемо продовжувати наші зусилля", – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, експертна група Міжнародного агентства з атомної енергії оцінила ступінь збитків від інтенсивних обстрілів ЗАЕС 19 і 20 листопада.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, стан шести реакторних блоків стабільний, підтверджено цілісність відпрацьованого палива, свіжого палива та низько-, середньо- та високоактивних відходів у відповідних сховищах. Однак експерти МАГАТЕ, які перебувають в станції, зафіксували великі пошкодження на майданчику. 

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