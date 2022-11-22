Макрон закликав зробити все для безпеки і захищеності ЗАЕС

Після обстрілів Запорізької АЕС на минулих вихідних президент Франції Емманюель Макрон закликав зробити все можливе для безпеки і захисту станції.

Про це Макрон написав у Twitter.

"Після нових пострілів на Запорізькій АЕС повторюю: треба зробити все, щоб зберегти безпеку і захищеність станцій. Про це ми сьогодні говорили з президентом Зеленським. Ми будемо продовжувати наші зусилля", – йдеться у повідомленні.

Après de nouveaux tirs contre la centrale nucléaire de Zaporijia, je le redis : tout doit être fait pour préserver la sécurité et la sûreté des centrales. Nous en avons parlé aujourd'hui avec le Président Zelensky. Nous poursuivrons nos efforts. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 21, 2022

Нагадаємо, експертна група Міжнародного агентства з атомної енергії оцінила ступінь збитків від інтенсивних обстрілів ЗАЕС 19 і 20 листопада.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, стан шести реакторних блоків стабільний, підтверджено цілісність відпрацьованого палива, свіжого палива та низько-, середньо- та високоактивних відходів у відповідних сховищах. Однак експерти МАГАТЕ, які перебувають в станції, зафіксували великі пошкодження на майданчику.