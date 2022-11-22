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На Одещині до 15 років за ґратами засуджено стрілка "ДНР" з позивним "Ланжерон", – ОГ

Чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ в населених пунктах Слов’янськ, Дебальцеве, Логвинове, Піски.

На Одещині до 15 років за ґратами засуджено стрілка "ДНР" з позивним "Ланжерон", – ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду місцевого жителя Одеси засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурор у суді довів, що учасник антиукраїнського руху в Одесі наприкінці травня 2014 року виїхав на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області. Він проходив службу у підрозділах «русская православная армия», «республиканская гвардия министерства обороны ДНР» та у складі окремої розвідувальної роти «тайфун» на посаді стрілка під позивним «Ланжерон»", – йдеться у повідомленні.

На посадах стрілка та командира окремих підрозділів чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України в населених пунктах Слов’янськ, Дебальцеве, Логвинове, Піски та у захоплені інших населених пунктів і об'єктів на Донеччині.

Нагадаємо, раніше за матеріалами СБУ десять бойовиків "Л/ДНР" засуджено на терміни від 13 до 15 років за ґратами. Їх було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні та у районі Сєвєродонецька.

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