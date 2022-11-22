Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
ГоловнаСуспільствоВійна

Близько 1,5 тис. сімей колаборантів з Херсонщини і Запоріжжя втекли до Криму

Їх поселили у двох пансіонатах Севастополя. 

Близько 1,5 тис. сімей колаборантів з Херсонщини і Запоріжжя втекли до Криму
Фото: Facebook Івана Федорова

До окупованого Криму втекли близько півтори тисячі сімей колаборантів з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської і Запорізької областей.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-яку можливість уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму”, – розповів він.

За даними Центру національного спротиву, поплічники загарбників розселені в двох пансіонатах Севастополя. Федоров додав, що там зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності, однак покарання неминуче.

 

“Впевнений, що колаборантами краще здатися українській владі, адже окупантам свідки їхніх злочинів точно не потрібні”, – зауважив міський голова.

Раніше повідомлялося, що росіяни вивезли близько 500 колаборантів з родинами з окупованих Херсонської та Запорізької областей до Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також