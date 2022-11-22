Близько 1,5 тис. сімей колаборантів з Херсонщини і Запоріжжя втекли до Криму

Їх поселили у двох пансіонатах Севастополя.

До окупованого Криму втекли близько півтори тисячі сімей колаборантів з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської і Запорізької областей.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-яку можливість уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму”, – розповів він.

За даними Центру національного спротиву, поплічники загарбників розселені в двох пансіонатах Севастополя. Федоров додав, що там зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності, однак покарання неминуче.

“Впевнений, що колаборантами краще здатися українській владі, адже окупантам свідки їхніх злочинів точно не потрібні”, – зауважив міський голова.

Раніше повідомлялося, що росіяни вивезли близько 500 колаборантів з родинами з окупованих Херсонської та Запорізької областей до Криму.