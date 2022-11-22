СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який "вибивав голоси" за приєднання регіону до РФ

За цю "роботу" його призначили на "посаду" з грошовим утриманням за рахунок агресора.

У ході стабілізаційних заходів у Херсоні затримано представника так званої виборчої комісії, яку загарбники створили під час захоплення обласного центру. Ця псевдоустанова виконувала завдання кремля щодо організації і проведення незаконного референдуму щодо нібито приєднання тимчасово окупованого регіону до РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Затриманий СБУ колаборант збирав "голоси" для фейкового плебісциту. Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей «проголосувати» за кремлівський проєкт. У разі незгоди, зловмисник погрожував громадянам фізичною розправою і кликав «на допомогу» озброєних окупантів, які чергували біля під’їзду", – йдеться у повідомленні.

Оформлені під дулами автоматів "бюлетені" колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів фейкового плебісциту.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і пішов з ними на співпрацю.

За це його призначили на "посаду" з грошовим утриманням за рахунок агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинена за змовою групою осіб) КК України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Херсонщині окупанти давали за голос на псевдореферендумі "військовий одяг" для дітей.