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В Ізюмі унаслідок бойових дій пошкоджено 80% будівель

Окупанти знищили інфраструктуру, житловий фонд і спецтехніку.

В Ізюмі унаслідок бойових дій пошкоджено 80% будівель
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

У місті Ізюм на Харківщині унаслідок бойових дій пошкоджено чи знищено 80% будівель.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.   

Окупанти знищили інфраструктуру, житловий фонд і спецтехніку, що була на балансі комунальних підприємств Ізюму.

“У цьому питанні будемо звертатися по допомогу до територіальних громад Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини та інших регіонів. Розраховуємо на підтримку, на жаль, Ізюм чи не найбільше постраждав від окупантів, місто знищене на 80%”, – cказав він.

За словами Синєгубова, попри значні руйнації та забруднення району вибухонебезпечними предметами у місті тривають відновлювальні роботи. 

Однією з перших почала відновлювати свою роботу “Укрпошта”, тепер до деокупованих громад повернулися відділення банків.

Нагадаємо, між Харковом та Ізюмом завершили ремонт контактної мережі й пустили електропоїзди.

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