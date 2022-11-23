В Ізюмі унаслідок бойових дій пошкоджено 80% будівель

У місті Ізюм на Харківщині унаслідок бойових дій пошкоджено чи знищено 80% будівель.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Окупанти знищили інфраструктуру, житловий фонд і спецтехніку, що була на балансі комунальних підприємств Ізюму.
“У цьому питанні будемо звертатися по допомогу до територіальних громад Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини та інших регіонів. Розраховуємо на підтримку, на жаль, Ізюм чи не найбільше постраждав від окупантів, місто знищене на 80%”, – cказав він.
За словами Синєгубова, попри значні руйнації та забруднення району вибухонебезпечними предметами у місті тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо, між Харковом та Ізюмом завершили ремонт контактної мережі й пустили електропоїзди.