За день окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини

Росіяни випустили по Сумщині 180 мін та снарядів.

У перший день зими під обстрілами були Шалигинська, Есманська, Юнаківська, Зноб-Новгородська та Миропільська громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“180 снарядів та мін протягом дня спрямували росіяни на наші території”, - зазначив голова ОВА.

Зокрема, по Шалигинській громаді ворог бив із гранатомету (50 “приходів”), міномету (5 “приходів”) та зі стрілецької зброї. Пізніше росіяни випустили ще 46 мін калібру 120 мм та здійснили обстріл зі ствольної артилерії - 4 “приходи”. Без постраждалих.

У Есманській громаді ворог застосував стрілецьку зброю в напрямку прикордонного села, а згодом обстріляв зі ствольної артилерії. Був 21 вибух, без руйнувань.

Також росіяни застосували артилерію по Юнаківській громаді, зафіксовано 17 вибухів снарядів з САУ 122 мм калібру. Виникла пожежа, люди не постраждали.

Зноб-Новгородську громаду російські війська обстріляли із САУ, зафіксовано 24 “прильоти”, пошкоджене зерносховище, а також лінії електропередачі.

Крім того, у Миропільській громаді розірвалися 13 мін, випущених росіянами, люди не постраждали.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 1 грудня, крім Нікополя, Покровську громаду на Дніпропетровщині.