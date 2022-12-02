Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Spiegel опублікував супутникові знімки ключового військового аеродрому Росії, що можуть свідчити про підготовку нового удару
Spiegel опублікував супутникові знімки ключового військового аеродрому Росії, що можуть свідчити про підготовку нового удару
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
Політичний шторм на Тайвані
Політичний шторм на Тайвані
ГоловнаСуспільствоВійна

За день окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини

Росіяни випустили по Сумщині 180 мін та снарядів.

За день окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

У перший день зими під обстрілами були Шалигинська, Есманська, Юнаківська, Зноб-Новгородська та Миропільська громади Сумської області.  

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

“180 снарядів та мін протягом дня спрямували росіяни на наші території”, - зазначив голова ОВА.  

Зокрема, по Шалигинській громаді ворог бив із гранатомету (50 “приходів”), міномету (5 “приходів”) та зі стрілецької зброї. Пізніше росіяни випустили ще 46 мін калібру 120 мм та здійснили обстріл зі ствольної артилерії - 4 “приходи”. Без постраждалих.  

У Есманській громаді ворог застосував стрілецьку зброю в напрямку прикордонного села, а згодом обстріляв зі ствольної артилерії. Був 21 вибух, без руйнувань. 

Також росіяни застосували артилерію по Юнаківській громаді, зафіксовано 17 вибухів снарядів з САУ 122 мм калібру. Виникла пожежа, люди не постраждали.  

Зноб-Новгородську громаду російські війська обстріляли із САУ, зафіксовано 24 “прильоти”, пошкоджене зерносховище, а також лінії електропередачі. 

Крім того, у Миропільській громаді розірвалися 13 мін, випущених росіянами, люди не постраждали.  

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 1 грудня, крім Нікополя, Покровську громаду на Дніпропетровщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також