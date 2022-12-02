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32 молоді вчені отримають премію від Зеленського

Розмір кожної становить 40 тисяч грн.

32 молоді вчені отримають премію від Зеленського
Фото: volynnews.com

Президент України Володимир Зеленський присудив премії для молодих учених 2022 року.

Це передбачено в його Указі від 30 листопада 2022 року

Цю премію присуджують за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють розвитку науки, суспільному прогресу та утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Премії отримають автори 32 наукових робіт. Розмір кожної становить 40 тисяч грн.

Нагадаємо, влітку президент Володимир Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство.

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