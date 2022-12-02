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У разі нових російських обстрілів у Києві працюватимуть окремі торгові мережі, ринки, магазини й ТРЦ, - Кличко

Влада підготувала перелік.

У разі нових російських обстрілів у Києві працюватимуть окремі торгові мережі, ринки, магазини й ТРЦ, - Кличко
Фото: EPA/UPG

Якщо Росія завдасть нових ударів по критичній інфраструктурі України і повністю зникне електропостачання, у Києві продовжать роботу окремі торгові мережі, ринки, магазини й ТРЦ.

Про це розповів міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Telegram.

За його словами, ці заклади будуть працювати на автономних джерелах живлення. Це дозволить забезпечити потреби житеів Києва у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах.

"Ми склали перелік, із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення... Графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим", - розповів Кличко.

Також він повідомив що в разі вимкнення світла на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси, а проїзд буде безкоштовним.

Нагадаємо, за словами міського голови, нові обстріли Києва можуть призвести до вимкнення опалення аж до весни.

Тим часом у ліфтах Києва планують розмістити екстрені бокси допомоги.

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