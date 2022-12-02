Окупанти заблокували у Василівці колону цивільних, - Федоров

Люди змушені взимку ночувати на узбіччі дороги.

Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

Російські окупаційні війська не пропустили на блок-посту у Василівці людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких на окупованій території Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Перелякані рашисти вкотре прикрились цивільними як живим щитом”, - зазначив Федоров.

Він уточнив, що росіяни залишили цивільних в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги.

Окупанти заявили, що не пропустили людей, бо бояться обстрілів, “тож поставили перед своєю військовою базою колону авто мирних людей”.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби у місті Пологи, що в Запорізькій області.