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Володимир Зеленський вручив державні нагороди звільненим з російського полону захисникам й захисницям

Важливо розповідати суспільству про стійкість, героїзм і незламність українців, котрі пережили російський полон.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди звільненим з російського полону захисникам й захисницям
Фото: Пресслужба Офісу президента України

За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації вдалося звільнити з російського полону 1331 українця. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України. 

“Сьогодні ми відзначаємо тих, хто уособлює українську незламність, є обличчям нашої великої держави”, – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив на важливості поширення історій українців, котрі пережили російський полон, а також тих, кого досі утримує РФ. 

Президент зазначив, що важливо розповідати суспільству про їхню стійкість, героїзм і незламність. 

Нагадаємо, у межах останнього обміну полоненими вдалося визволити ще 50 українців: додому повернулися захисники зі ЗСУ, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. 

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