Володимир Зеленський вручив державні нагороди звільненим з російського полону захисникам й захисницям

За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації вдалося звільнити з російського полону 1331 українця.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
“Сьогодні ми відзначаємо тих, хто уособлює українську незламність, є обличчям нашої великої держави”, – сказав Володимир Зеленський.
Він наголосив на важливості поширення історій українців, котрі пережили російський полон, а також тих, кого досі утримує РФ.
Президент зазначив, що важливо розповідати суспільству про їхню стійкість, героїзм і незламність.
Нагадаємо, у межах останнього обміну полоненими вдалося визволити ще 50 українців: додому повернулися захисники зі ЗСУ, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.