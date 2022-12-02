Володимир Зеленський вручив державні нагороди звільненим з російського полону захисникам й захисницям

Важливо розповідати суспільству про стійкість, героїзм і незламність українців, котрі пережили російський полон.

За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації вдалося звільнити з російського полону 1331 українця.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Сьогодні ми відзначаємо тих, хто уособлює українську незламність, є обличчям нашої великої держави”, – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив на важливості поширення історій українців, котрі пережили російський полон, а також тих, кого досі утримує РФ.

Президент зазначив, що важливо розповідати суспільству про їхню стійкість, героїзм і незламність.

Нагадаємо, у межах останнього обміну полоненими вдалося визволити ще 50 українців: додому повернулися захисники зі ЗСУ, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.