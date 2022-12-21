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У Харківській області тракторист підірвався на міні

Він зараз перебуває в обласній лікарні.

У Харківській області тракторист підірвався на міні
Фото: Пресслужба міськради Херсона

У Печенізькій громаді на Харківщині тракторист підірвався на міні, чоловіка госпіталізували.

Про це у Телеграм повідомив селищний голова Олександр Гусаров. 

«Сьогодні в нашій громаді сталася трагічна подія. Під час виконання сільськогосподарських робіт в полі на ворожій міні підірвався трактор. Тракторист отримав поранення і зараз перебуває в обласній лікарні», – повідомив Гусаров. 

Він нагадав мешканцям громади, що частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок Печенізької громади досі залишаються необстеженими. Фахівці продовжують розміновувати території.

Нагадаємо, що на Харківщині у с. Довгеньке двоє чоловіків підірвались на міні, обоє загинули.

Також на Харківщині у селі Гракове в Чугуївському районі на міні підірвався 32-річний працівник ДСНС, якого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

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