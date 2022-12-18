На Харківщині двоє чоловіків підірвались на міні

В той день вони пішли шукати худобу, яка загубилась.

На Харківщині у с. Довгеньке двоє чоловіків підірвались на міні, обоє загинули.

Про це у Телеграмі повідомляє прокуратура Харківської області.

" У с. Довгеньке на Ізюмщині двоє місцевих чоловіків 50 та 52 років пішли шукати худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись. Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього звернулись до правоохоронців: тривали пошуки з використанням дрона. 18 грудня чоловіків знайшли мертвими: вони підірвались на міні, залишеній окупантами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Харківщині у селі Гракове в Чугуївському районі на міні підірвався 32-річний працівник ДСНС, якого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

А в Ізюмі на Харківщині госпіталізували чоловіка, який розбирав на подвір'ї боєприпас - чоловік отримав вибухову травму.