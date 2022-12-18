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У Кривому Розі вже працюють електротранспорт та котельні

Випущено на маршрути 30 тролейбусів та 5 трамваїв.

У Кривому Розі вже працюють електротранспорт та котельні

У Кривому Розі на маршрути повернувся електротранспорт.

Про це повідомив у Телеграм голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

У місті вже працює вся важлива інфраструктура: котельні, насосні станції, газова система, зв’язок.

«Напередодні ввечері вдалося досягти домовленостей з енергетиками щодо отримання лімітів на міський електротранспорт. З ранку, відповідно до отриманих лімітів, випущено на маршрути 30 тролейбусів та 5 трамваїв на швидкісну лінію», — написав Вілкул.

Водночас він застеріг містян про ймовірність застосування екстрених, аварійних та віялових відключень світла. Тому закликав жителів мати вдома запаси води, тримати зарядженими телефони, ліхтарики та павербанки.

Нагадаємо, що 17 грудня у місті не працював електротранспорт після ударів росіян по енергетичній інфраструктурі.

Кількість жертв ракетного удару окупантів по Кривому Рогу, який стався 16 грудня, складає 4 загиблих. Троє з яких загинули на місці, а один помер у лікарні. 13 людей поранені.

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