Шукали підпільників: у Бердянську та Мелітополі окупанти проводили обшуки у квартирах

Російські загарбники влаштували рейд в пошуках підпілля на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Бердянську та Мелітополі окупанти ходили по квартирах й проводили обшуки. Перевіряли планшети, телефони та шукали все, що може вказувати на проукраїнську позицію.

«Проте ворог не розуміє що для переважної більшості місцевого населення він є окупантом, а отже майже кожен мешканець і є партизаном», - заявили в ЦНС, додавши, що подібні рейди мають лише демонстративний характер для залякування.

Нагадаємо, що за даними Центра стратегічних комунікацій ЗСУ, росіяни перекидають військову техніку у напрямку Запорізької області.