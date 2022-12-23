Незрозуміло, як РФ зможе збільшити армію до 1,5 млн осіб під час війни, – Міноборони Британії

Однак цей план дає уявлення про спроби Росії адаптуватися до довгострокових викликів, які виникли внаслідок її вторгнення.

Президент РФ Володимир Путін 21 грудня представив план збільшення армії до 1,5 млн осіб. Незрозуміло, коли цей рівень може бути досягнутий.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив, що розширення залучить принаймні дві бригади на північному заході Росії, щоб збільшити чисельність дивізії. Він говорив про нібито загрозу від вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттер.

"Це одне з перших уявлень про те, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли в результаті її вторгнення в Україну", – вважають у міністерстві.

При цьому залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для завершення такого розширення в той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3hTCDMM4Xq



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C7wHk3WLS3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 23, 2022

Нагадаємо, що також у Росії збираються підвищити максимальний призовний вік – з 27 до 30 років.