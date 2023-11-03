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У Росії спалили автомобіль гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет, – ГУР

Розвідка зазначає, що акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору.

У Росії спалили автомобіль гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет, – ГУР
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у Росії спалили автомобіль гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет.

“У ніч з 2-го на 3-тє листопада 2023 року у місті Нижній Новгород спалили автомобіль Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152. Спалене авто належало громадянину РФ Кузнєцову Ігорю Олександровичу, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства “госНИИмаш”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що вказане підприємство ― провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими Росія завдає ударів по об’єктах в Україні. 

Розвідка також повідомила, що акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору. 

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка заявила про ураження радіорелейної станції на території Бєлгородської області. Крім того, особовий склад ворога зазнав втрат.

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