Що там грип? Відповіді на питання про хворобу й вакцинацію від неї

Про грип, його ризики, щеплення й епідеміологічні очікування ми поговорили з дитячим інфекціоністом, головою Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федором Лапієм .

За даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно з COVID-19, наразі становить 349,5 на 100 000 населення, що на 27,7% менше від епідемічного порога, розрахованого для України.

Зима близько, а значить і сезон грипу не за горами. Традиційно захворюваність на грип зростає в жовтні й сягає свого піку між груднем і лютим.

Фото: facebook/Федір Лапій Федір Лапій

Чи можна спрогнозувати сезон грипу?

Прогнозування грипу така сама невдячна справа, як і прогнозування війни. «Восени і курчата курми будуть. А з грипом усе навпаки», — розповідає Федір Лапій. І пояснює: які саме віруси грипу циркулювали певного сезону, зрозуміло, лише коли той добігає кінця.

«Прогноз робить не Міністерство охорони здоров'я, а спеціальний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я, окремо для Північної й окремо для Південної півкулі. Для Північної комітет робить прогноз десь у лютому, наперед, враховуючи ті віруси грипу, які циркулювали в Південній півкулі, або спираючись на дані попередніх років», — каже лікар.

Як тоді досягають ефективності вакцин?

Прогноз комітету ВООЗ не так для людей, як для виробників вакцин. Важко передбачити конкретний домінантний вірус. Але можна розрахувати декілька панівних.

«Коли ЗМІ з посиланням на МОЗ видають заголовки "Цього сезону грипу будуть циркулювати отакі віруси...", то подають інформацію дещо спотворено. Річ у тім, що під час епідсезону може циркулювати один з трьох–чотирьох вірусів грипу або більш як чотири — п'ять, шість, сім тощо. Але певні можуть бути поширенішими, от саме їх і включають у щорічну вакцину проти грипу. І вона захищатиме від них».

Фото: EPA/UPG

Прогноз окремо роблять для тривалентної та чотиривалентної вакцин. Тривалентна — це від трьох вірусів грипу: два віруси грипу А й один грипу В. Чотиривалентна — від чотирьох: по два віруси грипу А й В.

Саме через складнощі в прогнозуванні вакцина оточена міфами.

Міфи про вакцинацію від грипу

Якщо я вакцинувався, а вакцина не працює, то вакцина неефективна. Це не так. Щоб не зачепитися за гачок цього міфу, варто зрозуміти принцип роботи вакцини. Як уже зазначали, декілька вірусів грипу циркулюють протягом сезону. Проте захищає вакцина від найпоширеніших, що значно знижує ризики захворіти або важко перенести хворобу. І тут ми переходимо до наступного міфу:

Грип — це несерйозне захворювання, тож і щеплюватися від нього не треба. Щороку 650 000 людей помирають від грипу. І це показник лише респіраторних смертей (зупинка дихання). Тож є всі підстави припускати, що показники ще вищі. Також грип небезпечний своїми ускладненнями: вушні інфекції, пневмонія, запалення серця й мозку тощо.

Фото: EPA/UPG

Це трапляється навіть з дорослими людьми. В особливій групі ризику: діти до 5 років, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, як, наприклад, діабет чи астма тощо.

Через вакцину проти грипу я захворію на грип. Це неможливо. Вакцина містить інактивований вірус, який не може спричинити справжнє захворювання. Якщо після щеплення ви відчуваєте себе недобре, маєте невелике підвищення температури, біль у місці уколу тощо, то це нормальна відповідь організму на вакцинацію. І не більше.

Вагітних не можна щеплювати від грипу. Вагітні мають дуже високі ризики важко перенести хворобу, потрапити в лікарню чи навіть померти. Інактивована вакцина проти грипу безпечна на будь-якому етапі вагітності.

Чи можемо ми переносити грип важче після років карантинних заходів?

Такі думки лунали після того, як лікарі й науковці фіксували дуже низькі рівні захворюваності на грип протягом двох сезонів. Як каже Федір Лапій, ми дійсно «прогуляли» два епідсезони грипу.

«Грип — це також хвороба, яка передається від людини до людини. І суворі карантинні заходи не дозволяли грипу поширюватися. А часто передача відбувається в дитячих колективах», — наголошує лікар.

В Україні в епідеміологічні процеси втрутилася ще й повномасштабна війна, вона також не дозволила організувати нормальний навчальний процес. Плюс багато дітей виїхали з України.

Тож минулий сезон — 2022/2023 років — також не був багатий на грип. У результаті маємо накопичення людей, у першу чергу дітей, які не хворіли на грип.

Фото: Макс Левін

«Якщо діти і далі вчитимуться офлайн — а таке бажання в суспільства й Міністерства освіти є, — то цього сезону ми очікуємо збільшення випадків грипу. Також не забуваймо, що діти в зоні ризику важкої хвороби та смерті. Особливо діти до 5 років», — додає інфекціоніст.

У підсумку

Сезону грипу цього року очно бути: офлайнове навчання і скасування карантинних заходів точно підвищують його шанси;

наскільки важким буде цей сезон, перебачити складно;

щеплення знижує ваші ризики важко захворіти й померти. Щепити можна протягом усього сезону грипу, тобто до весни. Але що раніше — то краще;

в Україну завезли 250 000 доз вакцин проти грипу. Їх розподілять по аптеках і викуплять приватні медичні заклади, щоб пропонувати пацієнтам;

також 60 000 доз нададуть як гуманітарну допомогу — їх пропонують групам ризику безкоштовно. Запитайте в сімейного лікаря, чи можете претендувати на безоплатну вакцину.

Вакцинуйтеся, бережіть себе й без зволікань звертайтеся до лікарів, якщо симптоми хвороби турбують вас.