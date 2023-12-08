Головне за ніч та ранок п’ятниці, 8 грудня: ворожа ракетна атака, удари по Харкову, бої під Авдіївкою

Уранці 8 грудня 2023 року Росія випустила по території України 19 крилатих ракет Х-101 і Х-555. Протиповітряній обороні вдалося знищити 14 снарядів.

Згодом у Повітряних силах додали, що загалом було задіяно сім літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

"Частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва. Станом на 09.00 знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині", – йдеться у повідомленні.

Києва жодна ворожа ціль не досягнула.

ППО збила всі ракети, що летіли в напрямку Києва, ще на підльоті до столиці, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. "Після тривалої паузи у 79 днів ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Попередньо, біля 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста енгельс, саратовської області", – повідомив він.

За оновленими даними від міністра внутрішніх справ, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах Київської області.

Унаслідок вранішньої російської ракетної атаки в Дніпропетровській області загинула людина.

"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані", – повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Є руйнування в Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.

"Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто. Триває обстеження уражених територій", – додав Лисак.

У ніч на 8 грудня 2023 року окупанти атакували Україну також безпілотниками типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. Запустили і зенітні керовані ракети С-300 з території Бєлгородської народної республіки, повідомили Повітряні сили.

Зафіксовано пуски семи ударних БпЛА "Shahed-136/131" та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрямком удару "Шахедів" була Дніпропетровщина, зенітні керовані ракети летіли на Харківщину.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.

Цієї ночі російська армія завдала шістьох ударів по Харкову. Пошкоджено об'єкт житлової інфраструктури і автомобілі. Всі об'єкти – цивільні.

Зафіксовано влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. За попередніми даними, били ракетами С-300, повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

За оновленими даними від голови ОВА Олега Синєгубова, поранено двох людей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 89 бойових зіткнень.

Ворог завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 990 окупантів, 8 танків, 26 бронемашин, 12 артсистем. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 08.12.23 орієнтовно склали близько 337220.

Про інші втрати противника – в новині.

Адміністрація Байдена розглядає можливість підтримати нові обмеження на тих, хто може шукати притулку, і розширити процеси депортації. Це має допомогти забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю, повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

“Білий дім і Конгрес США поспішають укласти угоду, яка передбачала б надання військової допомоги двом країнам-союзникам, водночас перешкоджаючи нелегальній імміграції через кордон США та Мексики”, – йдеться у повідомленні.

Журналісти підкреслили, що до канікул законодавців США залишився лише тиждень.

Зазначається, що Джо Байден готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону, оскільки республіканці в Сенаті відхилили пакет допомоги з фінансуванням кордонів у розмірі 20 млрд доларів.

Докладніше – в новині.

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