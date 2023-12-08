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За добу ЗСУ знищили майже 1000 окупантів, – Генштаб

Також протягом доби вдалося ліквідувати три одиниці спецтехніки.

За добу ЗСУ знищили майже 1000 окупантів, – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують активно нищити ворога. 

Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 337220 (+990) осіб,
  • танків ‒ 5626 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10508 (+26) од,
  • артилерійських систем – 8057 (+12) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1571 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1159 (+3)

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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