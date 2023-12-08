За добу ЗСУ знищили майже 1000 окупантів, – Генштаб

Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.23 орієнтовно склали:

Також протягом доби вдалося ліквідувати три одиниці спецтехніки.

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