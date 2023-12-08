За добу ЗСУ знищили майже 1000 окупантів, – Генштаб

ЗСУ продовжують активно нищити ворога.
Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 337220 (+990) осіб,
- танків ‒ 5626 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10508 (+26) од,
- артилерійських систем – 8057 (+12) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),
- крилаті ракети ‒ 1571 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 1159 (+3)