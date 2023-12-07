Головне за четвер, 7 грудня: понад 50 відбитих ворожих атак, нові санкції, дата з'їзду "Слуги народу"

56 бойових зіткнень, ворожі обстріли, меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними зі США, нові антиросійські санкції. Яким запам’ятається 652-й день повномасштабної війни.

На Житомирщині відновили ще два мости.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Ситуація на півдні та сході України залишається складною. Росіяни продовжують вести штурмові дії на шести напрямках фронту, впродовж доби Сили оборони відбили понад 50 ворожих атак.

Ворог завдав 3 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 19 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 грудня – в нашій новині.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що лише цивільних українців у російському полоні наразі перебуває 28 тисяч. Про їх стан та місцеперебування нічого невідомо, адже окупанти забороняють їм писати навіть листи.

Про це Дмитро Лубінець розповів під час виступу на міжнародній конференції з прав людини "Свобода або страх". Омбудсман зазначив, що українці після повернення додому перебувають у важкому стані. Лубінець розповів про умови, в яких перебувають як цивільні, так і військові полонені.

Ті, хто був у російському полоні, втрачають десятки кілограмів ваги, перебувають у критичному стані та довго проходять реабілітацію. Очевидці, які були у полоні та повернулися, розповідають, що росіяни годують полонених чимось схожим на фарбовану воду.

"Найбільша офіційно зафіксована втрата ваги людини за 5 місяців російського полону – 77 кілограмів", – зазначив Лубінець.

Наразі українська сторона не має можливості з'ясувати, де перебувають її громадяни та встановити їх точну кількість.

Сьогодні, 7 грудня, президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО, яким запроваджуються санкції щодо 181 юридичної та 185 фізичних осіб-росіян.

До першого санкційного списку потрапили 185 фізичних осіб, до другого - 181 юридична особа.

Як повідомили на сайті президента, до фізичних осіб застосовані такі санкції, як блокування їхніх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборона на приватизацію та публічні закупівлі.

Санкції до юридичних осіб передбачають блокування активів, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію тощо.

Контролюватиме виконання санкцій секретар РНБО Олексій Данілов.

Також Європейському Союзу, США та іншим державам запропонували застосувати аналогічні обмежувальні заходи до осіб та компаній із підсанкційного списку.

Під час конференції оборонних індустрій у Вашингтоні у четвер Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними. Згідно меморандуму, Україна отримає потужності, які необхідні для успіху української армії на полі бою, розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У Меморандумі зазначено, що в Україні мають побудувати виробничі потужності задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування.

Для початку локальної реалізації окремих проєктів Міністерство оборони США та промислові партнери надаватимуть Україні технічні дані, метою яких є вдосконалення застарілих систем протиповітряної оборони шляхом інтеграції західних боєприпасів.

"Це фундамент майбутнього нашого ВПК і посилення оборони України на роки вперед", – додав Єрмак.

Позачерговий з'їзд партії «Слуга народу», на якому обиратимуть нового голову, відбудеться 14 грудня.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Захід планують провести через Zoom.

У порядку денному: заслуховування звіту і припинення повноважень чинної очільниці "СН" Олени Шуляк, обрання нового керівника політсили і дострокове припинення повноважень членів політради, йдеться в документі, який для LB.ua надали джерела в партії.

Як ішлося в нашому матеріалі "«Слуги» шукають нову голову", в Олени Шуляк минає визначений статутом дворічний термін повноважень. Продовжувати його партійці не мають наміру. Детальніше про причини і потенційних кандидатів - читайте в публікації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!