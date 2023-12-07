Україна і США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними

Україна отримає потужності, які необхідні для успіху на полі бою

Під час конференції оборонних індустрій у Вашингтоні у четвер Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними. Згідно меморандуму, Україна отримає потужності, які необхідні для успіху української армії на полі бою.

Про це розповів Глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дуже важливий успіх – на конференції оборонних індустрій у Вашингтоні Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними", – зазначає Андрій Єрмак.

У Меморандумі зазначено, що в Україні мають побудувати виробничі потужності задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування.

Для початку локальної реалізації окремих проєктів, Міністерство оборони США та промислові партнери надаватимуть Україні технічні дані, метою яких є вдосконалення застарілих систем протиповітряної оборони шляхом інтеграції західних боєприпасів.

"Це фундамент майбутнього нашого ВПК і посилення оборони України на роки вперед", – додав Єрмак.

Спільні проєкти з виробництва зброї України зі країнами-сюзниками: