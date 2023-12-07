Україна і США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними

Під час конференції оборонних індустрій у Вашингтоні у четвер Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними. Згідно меморандуму, Україна отримає потужності, які необхідні для успіху української армії на полі бою.
Про це розповів Глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Дуже важливий успіх – на конференції оборонних індустрій у Вашингтоні Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними", – зазначає Андрій Єрмак.
У Меморандумі зазначено, що в Україні мають побудувати виробничі потужності задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування.
Для початку локальної реалізації окремих проєктів, Міністерство оборони США та промислові партнери надаватимуть Україні технічні дані, метою яких є вдосконалення застарілих систем протиповітряної оборони шляхом інтеграції західних боєприпасів.
"Це фундамент майбутнього нашого ВПК і посилення оборони України на роки вперед", – додав Єрмак.
Спільні проєкти з виробництва зброї України зі країнами-сюзниками:
- Володимир Зеленський заявляв, що Україна та США активно співпрацюють щодо спільного виробництва зброї.
- Раніше Андрій Єрмак анонсував, що під час зустрічі у Вашингтоні 6-7 грудня українська та американська сторони говоритимуть про посилення співпраці оборонної промисловості для істотного збільшення виробництва зброї в Україні, США та інших країнах-членах НАТО.
- ДП "Антонов" і французька компанія домовилися, що вироблятимуть безпілотники Aarok MALE. Запустити спільно вироблений дрон сторони мають намір у 2024 році.
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” (“Укроборонпром”) утворили спільне підприємство. Воно буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.
- Як розповіла посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua, Україна обговорює з оборонними компаніями США ремонт і обслуговування техніки та створення спільних підприємств. Також ведеться робота із технологічними компаніями.