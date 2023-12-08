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Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет, – Ігнат

Протиповітряній обороні вдалося знищити 14 з 19 випущених снарядів.

Вранці 8 грудня 2023 року Росія випустила по території України 19 крилатих ракет.

Мова йде про ракети  Х-101 і Х-555.  Протиповітряній обороні вдалося знищити 14 снарядів, повідомила "Українська правда" з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.  

Згодом у Повітряних силах додали, що загалом було задіяно сім літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

"Частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва. Станом на 09.00 знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Що відомо про російську атаку 8 грудня 2023 року:

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