В Україні знеструмлені майже пів тисячі населених пунктів, – Міненерго

Проте нема жодних обмежень по областях, планових відключень не передбачають.

В Україні без світла залишаються 492 населені пункти через негоду, бойові дії та технологічні порушення. Про таке повідомило Міністерство енергетики.

Зокрема, у Дніпропетровській, Миколаївській областях через негоду абоненти залишися без електроенергії. Також майже 14 тисяч електроспоживачів на Львівщині були без світла, проте відновили постачання протягом години.

Через обстріли та бойові дії знеструмлено населені пункти Донеччини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини, Запорізької області.

Найбільше без електроенергії залишаються абоненти у Запорізькій - 63 (майже 26 тис. споживачів), у Харківській - 68 (16,2 тис. споживачів), у Херсонській - 45 (понад 26 тис. точок обліку) Всього без електроенергії залишається 68 населених пунктів, це 16,2 тисячі споживачів.

Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Застосування планових відкючень споживачів не передбачається.