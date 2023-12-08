​Україна обговорює зі Швецією постачання винищувачів Gripen

Україна та Швеція обговорюють потенційне постачання винищувачів Gripen для ЗСУ.
Про це йдеться на сайті українського Міноборони.
Про винищувачі говорили під час зустрічі глава МОУ Рустем Умєров, його заступник Іван Гаврилюк та Верховний головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Бюден.
Також сторони обговорили спільну роботу у сфері інновацій, досвіду, здобутого під час бойових дій, а також питання військової допомоги й оборонні теми загалом.
За словами Гаврилюка, "триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen", але є "певні питання, пов’язані з НАТО", однак заступник висловив сподівання, що "спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки".
Бюден, який очолював шведську делегацію, зазначив, що питання передачі винищувачів Україні обговорюють як на політичному, так і на військовому операційному рівні.
"Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень", – сказав шведський генерал.
- Навесні Міноборони Швеції повідомило, що українські пілоти матимуть можливість попрактикуватися у польотах на винищувачі Jas 39 Gripen. Також українці зможуть потренуватися на симуляторах.
- У серпні цього року Володимир Зеленський на зустрічі зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном заявив, що сторони "проговорили майбутність кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen".
- Невдовзі стало відомо, що уряд Швеції мав доручити Збройним силам країни вивчити умови відправлення Gripen до України.