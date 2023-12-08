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Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Жінці повідомили про підозру заочно.

Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Правоохоронці підозрюють 45-річну мешканку Вовчанська у Харківської області в співпраці з окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час окупації жінка добровільно погодилась обійняти посаду  начальника сектору моніторингу та контролю у військовій цивільній адміністрації. Вона контролювала виконання документів військової цивільної адміністрації та тих, які надходили з окупаційної адміністрації в Куп’янську. 

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Крім того жінка публічно висловлювалась щодо правильності та правомірності поширення російського суверенітету на території України і схвалювала дії Путіна.

Жінці заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як раніше повідомлялось, СБУ заявила про затримання на Харківщині агента ФСБ, якого підозрюють у тому, що він розвідував оборонні рубежі України на кордоні з РФ.

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