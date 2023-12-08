Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з "Львівської політехніки"

Предмет позову - "визнання незаконним та скасування наказу про звільнення”.

Мовознавиця та екс-нардепка Ірина Фаріон звернулась до суду щодо звільнення з "Львівської політехніки".

Про це Суспільному повідомила Ірина Фаріон.

"Це було незаконне політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати", — сказала Фаріон.

Вона додала, що наразі не знає, коли відбудеться слухання.

Справу слухатимуть у Галицькому районному суді Львова, суддею призначений Віталій Стрельбицький.

Предмет позову - "визнання незаконним та скасування наказу про звільнення”.

Що передувало зверненню Фаріон до суду