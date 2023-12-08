Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з "Львівської політехніки"

Мовознавиця та екс-нардепка Ірина Фаріон звернулась до суду щодо звільнення з "Львівської політехніки".
Про це Суспільному повідомила Ірина Фаріон.
"Це було незаконне політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати", — сказала Фаріон.
Вона додала, що наразі не знає, коли відбудеться слухання.
Справу слухатимуть у Галицькому районному суді Львова, суддею призначений Віталій Стрельбицький.
Предмет позову - "визнання незаконним та скасування наказу про звільнення”.
Що передувало зверненню Фаріон до суду
- Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку 5 каналу через трансляцію програми “Рандеву з Яніною Соколовою”, де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон.
- Національний університет "Львівська політехніка" звільнив професорку Ірину Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. Перед тим “Львівська політехніка” заявила, що не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом.
- СБУ відкрила кримінальну справу проти мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Наразі слідчі проводять експертизи скандальних висловлювань та публікацій, а також епізод з оприлюдненням листа від студента з окупованого Криму.
- Студенти Національного університету "Львівська політехніка" організували мітинг проти викладачки Ірини Фаріон на тлі скандалу через її висловлювання та публікацію листа з даними студента з окупованого Криму.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець знову звернувся до СБУ щодо Ірини Фаріон. Цього разу - через розголошення нею персональних даних студента з окупованого Криму.
- У програмі журналістки Яніни Соколової Ірина Фаріон заявила, що не може вважати українцями російськомовних бійців «Азову» і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть вивчити українську. “Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Якщо вони такі великі патріоти, покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка”, - сказала Фаріон.