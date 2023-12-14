Упродовж доби на фронті відбулись 82 бойові зіткнення, - Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Упродовж доби відбулись 82 бойові зіткнення. Ворог завдав чотири ракетні та 32 авіаційні удари, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 14 грудня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

та оперативна обстановка без суттєвих змін. на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем'яч Чернігівської області; Їздецьке, Попівка, Атинське Сумської області; Вовчанськ, Ветеринарне, Гур’їв Козачок Харківської області.

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем'яч Чернігівської області; Їздецьке, Попівка, Атинське Сумської області; Вовчанськ, Ветеринарне, Гур’їв Козачок Харківської області. на Куп’янському українські захисники відбили 13 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

українські захисники відбили 13 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області. на Лиманському Сили оборони відбили атаку ворога східніше Тернів Донецької області. Також окупанти завдали авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Спірне, Верхньокам’янське Донецької області.

Сили оборони відбили атаку ворога східніше Тернів Донецької області. Також окупанти завдали авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Спірне, Верхньокам’янське Донецької області. на Бахмутському наші воїни відбили 7 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

наші воїни відбили 7 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області. на Авдіївському ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 19 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 - південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 19 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 - південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області. на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 11 безуспішних атак позицій наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 11 безуспішних атак позицій наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка. на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області. на Запорізькому Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Малі Щербаки Запорізької області.

Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Малі Щербаки Запорізької області. на Херсонському артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївській області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Українські воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.