​Росіяни атакували ракетами Хмельниччину, є "приліт", - речник Повітряних сил ЗСУ

14 грудня Росія атакувала ракетами Хмельниччину.

Як повідомив в етері телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пд прицілом був Старокостянтинів.

"Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області. Ракета як мінімум. Я маю на увазі у напрямку Старокостянтинова. Оголошення тривоги відбулося о 14:09 приблизно, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був "приліт" у Хмельницькій області", - розповів Ігнат.

Речник ПС підтвердив, що росіяни завдали удару аеробалістичною ракетою "Кинджал". "Пустили по Старокостянтинову... Там є і військовий обєкт, і так далі", - додав Ігнат.

Він зазначив, що про наслідки роботи "Кинджалів", "а це був Х-47 "Кинджал", ми не говоримо" і що "нехай ворог робить свої висновки. Не будемо давати інформацію, куди вони цілили, влучили чи не влучили", - сказав речник.