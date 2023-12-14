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​Росіяни атакували ракетами Хмельниччину, є "приліт", - речник Повітряних сил ЗСУ

Рашисти використали ракети типу "Кинджал".

​Росіяни атакували ракетами Хмельниччину, є "приліт", - речник Повітряних сил ЗСУ
Юрій Ігнат
Фото: сріншот

14 грудня Росія атакувала ракетами Хмельниччину.

Як повідомив в етері телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пд прицілом був Старокостянтинів.

"Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області. Ракета як мінімум. Я маю на увазі у напрямку Старокостянтинова. Оголошення тривоги відбулося о 14:09 приблизно, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був "приліт" у Хмельницькій області", - розповів Ігнат.

Речник ПС підтвердив, що росіяни завдали удару аеробалістичною ракетою "Кинджал". "Пустили по Старокостянтинову... Там є і військовий обєкт, і так далі", - додав Ігнат.

Він зазначив, що про наслідки роботи "Кинджалів", "а це був Х-47 "Кинджал", ми не говоримо" і що "нехай ворог робить свої висновки. Не будемо давати інформацію, куди вони цілили, влучили чи не влучили", - сказав речник.

  • За інформацією Повітряних сил, РФ вдень здійснила декілька запусків ракет "Кинджал". Спершу – в бік Хмельниччини, пізніше – Сумщини. Менш ніж через годину після першої атаки росіяни розпочали другу і випустили ракети на Київ та знову Старокостянтинів Хмельницької області.
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