Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з послом Японії Мацудою Кунінорі і запросив японські компанії до співпраці у царині високих технологій.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Міністр оборони подякував японській стороні за участь в IT-коаліції та коаліції з розмінування, що зміцнюють українську армію.
“Японія посідає лідерські позиції у галузі високих технологій, електроніки. І ми дуже хочемо налагодити контакти з японськими компаніями, які працюють у цій сфері”, – сказав Рустем Умєров.
Міністр додав, що Україна та її оборонний сектор надзвичайно зацікавлені у співпраці з виготовлення дронів, інженерного обладнання, робототехніки.
Рустем Умєров ініціював проведення спеціалізованої японсько-української конференції для інтенсифікації такої співпраці, зокрема у створенні спільних компаній на території України.
Мацуда Кунінорі зазначив, що Японія із задоволенням стала учасником ІТ-коаліції та коаліції із розмінування.
“Я пишаюся своїми співвітчизниками, адже підтримка України за цей час не похитнулася ні на йоту”, - сказав посол Японії в Україні.
- На початку грудня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько 4,5 мільярдів доларів додаткових коштів, щоб допомогти постраждалій від війни Україні у її зусиллях з відновлення.
- У листопаді МЗС Японії заявило, що підтримка G7 України не залежатиме від загострення конфлікту на Близькому Сході.