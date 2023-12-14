Україна та її оборонний сектор надзвичайно зацікавлені у співпраці з виготовлення дронів, інженерного обладнання, робототехніки.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з послом Японії Мацудою Кунінорі і запросив японські компанії до співпраці у царині високих технологій.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Міністр оборони подякував японській стороні за участь в IT-коаліції та коаліції з розмінування, що зміцнюють українську армію.

“Японія посідає лідерські позиції у галузі високих технологій, електроніки. І ми дуже хочемо налагодити контакти з японськими компаніями, які працюють у цій сфері”, – сказав Рустем Умєров.

Міністр додав, що Україна та її оборонний сектор надзвичайно зацікавлені у співпраці з виготовлення дронів, інженерного обладнання, робототехніки.

Рустем Умєров ініціював проведення спеціалізованої японсько-української конференції для інтенсифікації такої співпраці, зокрема у створенні спільних компаній на території України.

Мацуда Кунінорі зазначив, що Японія із задоволенням стала учасником ІТ-коаліції та коаліції із розмінування.

“Я пишаюся своїми співвітчизниками, адже підтримка України за цей час не похитнулася ні на йоту”, - сказав посол Японії в Україні.