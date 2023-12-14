Росія здійснила повторний запуск "Кинджалів" (оновлено)

Ворог здійснив повторний запуск на Київ і Старокостянтинів – після спроби першої атаки.

Російська армія вдень здійснила декілька запусків ракет "Кинджал. Спершу – в бік Хмельницької області, пізніше – Сумської. Менш ніж через годину після першої атаки росіяни розпочали другу і випустили ракети на Київ та знову Старокостянтинів Хмельницької області.

Про це повідомили в Повітряних силах. Перший запуск ракет відбувся близько 14:17.

О 15:45 вороги випустив ракети "Кинджал" на Київ та знову Старокостянтинів Хмельницької області.

О 14:54 Повітряні сили повідомили про повторний запуск ракет – у бік Сумської області.

"Знову пуски ракет! З Курської обл., рф у напрямку Сумщини!" – йшлося у повідомленні.

О 14:17 військові повідомили про можливі пуски з Липецької області. Через декілька хвилин вони уточнили, що ворог запустив ракети в район Старокостянтинова.

В Старокостянтинові розташована база Повітряних сил. Ворог уже неодноразово намагався її атакувати.

Тривога по всій Україні була оголошена у зв'язку зі злетом російського МіГ-31К.