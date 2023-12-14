Росія здійснила повторний запуск "Кинджалів" (оновлено)

Російська армія вдень здійснила декілька запусків ракет "Кинджал. Спершу – в бік Хмельницької області, пізніше – Сумської. Менш ніж через годину після першої атаки росіяни розпочали другу і випустили ракети на Київ та знову Старокостянтинів Хмельницької області.
Про це повідомили в Повітряних силах. Перший запуск ракет відбувся близько 14:17.
О 15:45 вороги випустив ракети "Кинджал" на Київ та знову Старокостянтинів Хмельницької області.
О 14:54 Повітряні сили повідомили про повторний запуск ракет – у бік Сумської області.
"Знову пуски ракет! З Курської обл., рф у напрямку Сумщини!" – йшлося у повідомленні.
О 14:17 військові повідомили про можливі пуски з Липецької області. Через декілька хвилин вони уточнили, що ворог запустив ракети в район Старокостянтинова.
В Старокостянтинові розташована база Повітряних сил. Ворог уже неодноразово намагався її атакувати.
Тривога по всій Україні була оголошена у зв'язку зі злетом російського МіГ-31К.
- Попередньої атаки Хмельницька область зазнала вчора – там працювала ППО.
- Сьогоднішній запуск ракет проходить паралельно з вирішальним самітом Євроради і "прямою лінією" російського президента.