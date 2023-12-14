"Росія хоче вивчити та виснажити ППО, щоб потім завдати масованих ракетних ударів", – Гуменюк

Росія намагається вивчити та виснажити українські системи протиповітряної оборони, щоб потім завдати масованих ракетних ударів.
"Готуючись до застосування ракет у більш масованому об'ємі, ймовірно, росіяни вивчають маршрути для ракет, способи нашого реагування і ступінь нашої готовності", – повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк, передає "Еспресо".
Також додала, що ворог застосовує різні способи для цього, зокрема і фальшиві цілі.
Неспокійна доба 14 грудня:
- Уночі сили ППО збили 41 ворожий "шахед" із 42, більшість - на Одещині.
- Російська армія вдень здійснила декілька запусків ракет "Кинджал". Спершу – в бік Хмельницької області, пізніше – Сумської. Менш ніж через годину після першої атаки росіяни розпочали другу і випустили ракети на Київ та знову Старокостянтинів Хмельницької області.
- ППО Києва сьогодні збила один "Кинджал", це підтвердив речник Повітряних сил. Також від підтвердив приліт у Хмельницькій області.
- Також ракету збила ППО у Дніпропетровській області.