"Росія хоче вивчити та виснажити ППО, щоб потім завдати масованих ракетних ударів", – Гуменюк

Окупанти вивчають маршрути для ракет, способи реагування і ступінь готовності українських захисників.

Росія намагається вивчити та виснажити українські системи протиповітряної оборони, щоб потім завдати масованих ракетних ударів.

"Готуючись до застосування ракет у більш масованому об'ємі, ймовірно, росіяни вивчають маршрути для ракет, способи нашого реагування і ступінь нашої готовності", – повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк, передає "Еспресо".

Також додала, що ворог застосовує різні способи для цього, зокрема і фальшиві цілі.

Неспокійна доба 14 грудня: