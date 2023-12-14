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Повітряні Сили розповіли про російську атаку “Кинджалами” по Україні

Один з “Кинджалів” збили на Київщині.

Повітряні Сили розповіли про російську атаку “Кинджалами” по Україні
Ракетний комплекс Кинджал
Фото: ТСН

Сьогодні вдень, 14 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару “Кинджалами” з літаків МіГ-31К.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Загалом росіяни випустили три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 “Кинджал” із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ. Ракети спрямували у напрямку Київа та Старокостянтинова.

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Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ було знищено одну ракету Х-47М2 “Кинджал” в Київській області.

“Про наслідки влучань/не влучань ворожих ракет в Хмельницькій області, звісно, не коментуємо”, - зазначили в Повітряних Силах.

Крім того, кілька ворожих цілей, про які повідомляли раніше, ймовірно були імітовані ворожим РЕБ.

  • Речник ПС підтвердив удар аеробалістичною ракетою "Кинджал"  по Старокостянтинову Хмельницької області.

  • Впродовж четверга в Україні чоитири рази лунала повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К та запуски гіперзукових ракет Х-47 "Кинджал".
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