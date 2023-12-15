Уночі ППО збила всі 14 запущених ворогом "шахедів"

Робота по ворожих цілях проходила в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

У ніч на 15 грудня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Усі 14 ворожих безпілотників збили. Збивання відбувалося на території чотирьох областей, повідомили в Повітряних силах.

"Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили