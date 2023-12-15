Уночі ППО збила всі 14 запущених ворогом "шахедів"

У ніч на 15 грудня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).
Усі 14 ворожих безпілотників збили. Збивання відбувалося на території чотирьох областей, повідомили в Повітряних силах.
"Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей", – йдеться у повідомленні.
- Учора протягом дня ворог тричі атакував Україну балістичними ракетами "Кинджал". У Хмельницькій області є влучання, ще одну ракету збили над Києвом. Загалом росіяни випустили три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 “Кинджал” із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ. Ракети спрямували у напрямку Києва та Старокостянтинова.
- У ніч на 14 грудня ворог протягом майже семи годин атакував "шахедами" Одеську область.