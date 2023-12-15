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Уночі ППО збила всі 14 запущених ворогом "шахедів"

Робота по ворожих цілях проходила в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей. 

У ніч на 15 грудня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Усі 14 ворожих безпілотників збили. Збивання відбувалося на території чотирьох областей, повідомили в Повітряних силах.

"Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили

  • Учора протягом дня ворог тричі атакував Україну балістичними ракетами "Кинджал". У Хмельницькій області є влучання, ще одну ракету збили над Києвом. Загалом росіяни випустили три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 “Кинджал” із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ. Ракети спрямували у напрямку Києва та Старокостянтинова.
  • У ніч на 14 грудня ворог протягом майже семи годин атакував "шахедами" Одеську область. 
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