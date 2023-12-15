Три російські кораблі перебувають у Чорному морі, – ВМС України

Російський флот продовжує тримати у акваторіях морів бойові кораблі.
Повідомляють Військово-Морські Сили України, що, станом на 08:00 15 грудня 2023, в Чорному морі знаходиться 3 ворожі кораблі, в Азовському морі – 1 судно.
В Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 16 ракет.
За інформацією ВМС України, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря – 36 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор. До Чорного моря прямували 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Як зазначають,Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
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