Три російські кораблі перебувають у Чорному морі, – ВМС України

Два носії крилатих ракет "Калібр" знаходяться у Середземному морі.

Російський флот продовжує тримати у акваторіях морів бойові кораблі.

Повідомляють Військово-Морські Сили України, що, станом на 08:00 15 грудня 2023, в Чорному морі знаходиться 3 ворожі кораблі, в Азовському морі – 1 судно.

В Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 16 ракет.

Фото: ВМС УКраїни

За інформацією ВМС України, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря – 36 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор. До Чорного моря прямували 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Як зазначають,Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Британська The Times розповіла про безпілотники, які використовує ГУР МО для ударів на морі. Детальніше у матеріалі Lb.ua