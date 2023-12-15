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Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя постраждала дитина та її бабуся

Впродовж п'ятниці ворог обстрілював Нікополь чотири рази.

Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя постраждала дитина та її бабуся
Фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілу Нікополя поранення дістали двоє мирних жителів, зокрема 16-річна дівчина та її бабуся. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Чотири рази протягом дня під прицілом агресора був Нікополь. Гатив по районному центру з важкої артилерії. Випустив зо півтора десятка снарядів. Постраждали бабуся з онукою. 83-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та пораненням обличчя госпіталізовано. 16-річна дівчина лікуватиметься вдома", — написав Лисак.

За його словами, у Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено магазин, 14 приватних будинків, 10 господарських споруд, 3 гаражі, 7 парників, авто, кілька ліній електропередач і газопровід.

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