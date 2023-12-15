Внаслідок російського обстрілу у Херсоні поранений чоловік

Росіяни вкотре обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя.

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Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 15 грудня, після 22:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Він уточнив, що росіяни вдарили по центральній частині міста.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 51-річний чоловік, його відправили у лікарню.

Постраждалому діагностовано, зокрема, контузію, вибухову травму та осколкове поранення.