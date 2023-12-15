Внаслідок російського обстрілу у Херсоні поранений чоловік

Сьогодні, 15 грудня, після 22:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Херсон.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Він уточнив, що росіяни вдарили по центральній частині міста.
Внаслідок обстрілу поранення отримав 51-річний чоловік, його відправили у лікарню.
Постраждалому діагностовано, зокрема, контузію, вибухову травму та осколкове поранення.
- У п'ятницю росіяни завдали артилерійських ударів по Дніпровському району Херсона. Внаслідок ударів вибухові травми отримали дві місцеві жительки.